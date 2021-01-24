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Aspiratörden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı bir evin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi.

Asayiş 24.01.2021, 12:54
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Aspiratörden çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı bir evin mutfağında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi edildi.

Yangın, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1112 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan binanın 4. katı mutfak bölümünde bulunan aspiratör bir an da alev aldı. Aspiratörün yandığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında dumandan 2 kişi etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kadın bölgeye sevk edilen ambulansa alınarak tedavi edildi.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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