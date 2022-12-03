Aşkla işi karıştıran hırsız sevgililere JASAT şoku

Denizli’nin Honaz ilçesinde daha öncesinde hırsızlık yaptıkları yere ikinci kez dadanan sevgili çiftler, 230 bin TL’lik vurgun sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde Nisan ayında bir işletmeden hırsızlık yapan çift sevgililer Ali K. (42), Kadir A. (40), Nahime A. (39) ve Nurgül A. (52), yeniden hırsızlık yapmaya karar verdi. Çiftler gece yarısı geldikleri otomobilden indikten sonra etrafı kolaçan etmeye başladı. Kısa süre sonra harekete geçen hırsızlar, değeri yaklaşık 250 bin TL olan kabloları çalıp kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde işletmeye geldiğinde bütün kablolarının kesik olduğunu fark eden dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri sonrası harekete geçti Ekipler kısa süre sonra sevgilileri saklandığı delikte yakaladı.

Şüphelilerin ifadeleri içi götürüldüğü karakolda suç kayıtlarının kabarık olduğu ortaya çıktı. İfade işlemleri tamamlanan ve JASAT tarafından yakalanan sevgililer, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.