Askerlik şubesinde korona paniği

Adana’da daha önce korona virüse yakalanan bir kişi korona testi yaptırıp askerlik şubesine gidince pozitif olduğu öne sürülerek şubeden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin son yaptırdığı testin negatif çıktığı anlaşılınca askerlik işlemleri yapıldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesinde meydana gelen olayda, askere gitme zamanı gelen Ahmet Akay (21) askerlik şubesine giderek işlemlerini yaptırmak istedi. Akay şubeye gitmeden öncede korona testi yaptırıp negatif olduğuna yönelik sonucunu aldı. Akay, askerlik şubesinde sıra kendisine gelince içeri alındı. Görevli Akay’ın işlemlerini yapmak için kimlik bilgilerini aldığında sistemde korona pozitif olduğunu görünce hemen Akay’ı dışarı çıkartıp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler de sistemden kontrol ettiklerinde Akay’ın pozitif göründüğünü tespit etti. Bu nedenle polis Akay’dan uzak durup eline de dezenfekten dökerek kendisini korumaya çalıştı. Ancak Akay, 6 ay önce ailesiyle birlikte koronaya yakalandığını sistemde görünen pozitif durumun o olduğunu ancak yeni yaptırdığı teste negatif çıktığını söyledi. Bu arada Akay’ı götürmesi için ambulansa haber verildi. Olay yerine gelen ekipler bir süre bekleyip Akay’ın durumunu sağlık sisteminden sorgulatınca gerçek ortaya çıktı. Akay’ın negatif olduğu öğrenilince askerlik işlemleri kaldığı yerden devam etti. Ambulans ve polis de olay yerinden ayrıldı.