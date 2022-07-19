banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran’da

Askerler anız yangını için seferber oldu

Tekirdağ’da bir tarla çıkan anız yangını askeri itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Asayiş 19.07.2022, 19:11
Askerler anız yangını için seferber oldu

Tekirdağ’da bir tarla çıkan anız yangını askeri itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Tugay Kavşağı olarak bilinen yerde bulunan bir tarlada çıkan anız yangınına, olay yerinin hemen yanında yer alan askeri birlikte bulunan görevliler müdahale etti. Askeri itfaiye personellerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 100 kişiden oluşan askeri itfaiye ekibinin anında müdahalesi ile büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu