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Askerler anız yangını için seferber oldu
Tekirdağ’da bir tarla çıkan anız yangını askeri itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.
Asayiş 19.07.2022, 19:11
Tekirdağ’da bir tarla çıkan anız yangını askeri itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Tugay Kavşağı olarak bilinen yerde bulunan bir tarlada çıkan anız yangınına, olay yerinin hemen yanında yer alan askeri birlikte bulunan görevliler müdahale etti. Askeri itfaiye personellerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 100 kişiden oluşan askeri itfaiye ekibinin anında müdahalesi ile büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.