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Askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı
Kırklareli’nde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 04.01.2022, 12:39
Kırklareli’nde askeri yasak bölgeye giren 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyünde askeri yasak bölgeye 3 kişinin girdiğini fark eden 4. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler M.Ö., H.Ö. ve T.D.’yi askeri yasaklı bölgede yakaladı.
Ekiplerce yakalanan 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.