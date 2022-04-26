Askeri yasak bölgede 2 kişi yakalandı

Kırklareli’nde askeri yasak bölgeye giren 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde askeri yasak bölgeye 2 kişinin araç ile girdiğini fark eden askeri birlikler harekete geçti. Ekipler F.K. ve H.A’yı askeri yasaklı bölgede yakaladı. Yakalanan şahıslar, Jandarmaya teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.