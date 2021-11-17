Askeri helikopter traktör kazasında yaralananlar için havalandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Derecik ilçesinde, traktörün uçurumdan düşmesi sonucu yaralan Sönmez ailesinin 5 ferdi için askeri helikopter havalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyünde meydana geldi. Ailesi ile birlikte tarlaya gitmekte olan Tahrik Sönmez, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu traktörüyle beraber uçuruma yuvarlandı. Kazada Tahrik Sönmez, Makbule Sönmez, Taner Sönmez, Mehmet Salih Sönmez ve Ali Sönmez yaralanırken, kazayı duyan Mehmetçik olay yerine gitti. Uçurumdan 500 metre aşağı düşen Sönmez ailesi için harekete geçen Mehmetçik, aile fertlerini tek tek yukarıya çıkarttı.

Olay yerine gelen 112 sağlık çalışanları tarafından ilk tedavileri yapılan Sönmez ailesi, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Köy halkı büyük fedakârlık gösteren ve anında yaralılara müdahalede bulunan Mehmetçiğe teşekkür etti.