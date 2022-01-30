Askeri helikopter köpek saldırısına uğrayan çocuk için havalandı

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayarak yaralanan küçük çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, başı boş sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı. Başından, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu bölgeye ambulans gidemeyince Diyarbakır’dan havalanan askeri helikopter Kozağaç Köyüne iniş yaptı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, helikopterle Adıyaman Havalimanına getirildi. Havalimanında helikopterden alınan Ayhan Altunbaş, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede köpeğin ısırdığı bölgelere dikişlerin atılması ve müdahalelerin yapılması sonrasında Altunbaş, Adıyaman Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. 8 Yaşındaki çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanılan olayı yakından takip ederek sürekli durum hakkında bilgiler alan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, sosyal medya hesabından, “Bugün akşam saatlerinde Gerger ilçemize bağlı Kozağaç köyünde köpeğin saldırması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, Diyarbakır’dan temin edilen askeri helikopterle Kozağaç’dan alınıp Adıyaman Çocuk Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çocuğumuza şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.