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Askeri helikopter düştü: Şehit sayısı 10’a yükseldi

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında şehit olan asker sayısı 10'a yükseldi, 3 asker de yaralandı. Şehit olan askerler arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da var. Düşen askeri helikopter Cougar tipi Fransız - Alman ortak tasarımı... Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu.

Asayiş 04.03.2021, 20:13 04.03.2021, 21:30
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Askeri helikopter düştü: Şehit sayısı 10’a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 10 asker şehit oldu. Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4’ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 10’a yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında “Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Şehit olan askerlerden birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

KIRIMA UĞRADI

Bitlis Tatvan’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamanın tam metni ise şöyleydi:

“Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

AKAR VE KOMUTANLAR KAZA BÖLGESİNE HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile helikopter kazasının yaşandığı bölgeye hareket etti.

SABIKALI HELİKOPTER

Kara Kuvvetleri´nde 1996’dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu, Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37’e yükseldi.

Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak´taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi´nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar´lar tekrar Güneydoğu´ya döndü.

İkinci kaza, Isparta´nın Eğirdir İlçesi´nde 29 Nisan 2003´te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2’si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

21 ASKER TAŞIYABİLİYOR

Alımına 1993’te karar verilen AS532’lerden ilk aşamada 20 adet satın alındı. Fransa’da imal edilen helikopterler Kara Kuvvetleri’ne 1996’dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri’ne verildi.

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 şehidimiz var

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