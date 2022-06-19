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Askerden izine gelen genç silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’da askerden izne gelen genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Asayiş 19.06.2022, 16:29
Askerden izine gelen genç silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’da askerden izne gelen genç silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden izne gelen B.G. sokak ortasında pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve elinden yaralanan B.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G. yolda yürürken 2 kez tüfekle ateş edilmesi sonucu vurulduğunu ancak saldırganı görmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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