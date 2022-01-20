Asker ve köy koruyucuları 3 gündür seferber olduğu keçileri bulup sahibine teslim etti

Batman’ın Sason ilçesinde 3 gündür arama çalışmalarını sürdüren jandarma ve güvenlik köy korucuları ekipleri, köylünün 22 keçisini bulup teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde besici Tayfur Baysan, köyün yakınlarında keçilerini yemlemeye çalıştığı sırada yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 keçisi gözlerden kayboldu. Bir süre sonra fırtınanın kısmen dinmesiyle köyün her tarafında arama başlatan Baysan’ın yakınları, yapılan tüm aramalara rağmen keçilerden herhangi bir ize rastlamadı. Baysan ailesinin yardım talep etmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığının emriyle aramalara güvenlik köy korucuları ve jandarma ekipleri de katıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle aramaların güçlükle yapıldığı arazide, keçiler köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Keçileri soğuk havadan dolayı yürüyemediği yerde korucular ve askerler kucağında taşıdı. Besici Tayfur Baysan, İl Jandarma Komutanlığının emriyle Sason İlçe Jandarma personelinin aramaya katıldığını belirterek, “Keçilerimi kurtardılar. Allah razı olsun, teşekkür ederim” dedi.