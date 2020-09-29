Asker tespit etti, 46 siteye erişim engeli getirildi
DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA AMERİKA VE HOLLANDA ÜLKELERİ ÜZERİNDEN TÜRKÇE YAYIN YAPAN 8 MÜSTEHCEN VE 38 YASADIŞI BAHİS İÇERİKLİ WEB SİTESİNE, TESPİT EDİLMELERİNİN ARDINDAN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Amerika ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 8 müstehcen ve 38 yasadışı bahis içerikli web sitesine, tespit edilmelerinin ardından erişim engeli getirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 10-25 Eylül 2020 tarihleri arasında yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, Amerika ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 8 müstehcen ve 38 yasadışı bahis içerikli web sitesinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Konu ile ilgili olarak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesi doğrultusunda, müstehcen içerik barındıran 8, yasadışı bahis amacıyla kullanılan 38 web sitesinin erişiminin engellenmesi kararı verilmesi maksadıyla rapor hazırlanarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilmiştir. BTK’ya bildirilen raporlar sonucunda, söz konusu web sitelerine idari tedbir kararı uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verilmesi sağlanarak siteler erişime kapattırılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.
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