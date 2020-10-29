Asker kınasında ceza yediler, uslanmayıp konvoy yaptılar
TÜM UYARILARI VE YENİ ÖNLEMLER AÇIKLAMASINA RAĞMEN VATANDAŞLAR ASKER EĞLENCESİNE DEVAM EDİYOR. ARTAN VAKA OLAYLARININ BİLE DURDURAMADIĞI GENÇLER, ASKER KINASI YAPTIĞI SIRADA POLİS BASKININA UĞRAYIP CEZA YEDİ. ANCAK USLANMAYAN GRUP, POLİS DAĞILDIKTAN SONRA KONVOYA ÇIKIP ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI. TRAFİĞİ KAPATIP LASTİK YAKAN ASKER ADAYININ “BU KOKUYU ÇOK SEVİYORUM” DEMESİ İSE PES DEDİRTTİ.
Tüm uyarıları ve yeni önlemler açıklamasına rağmen vatandaşlar asker eğlencesine devam ediyor. Artan vaka olaylarının bile durduramadığı gençler, asker kınası yaptığı sırada polis baskınına uğrayıp ceza yedi. Ancak uslanmayan grup, polis dağıldıktan sonra konvoya çıkıp ortalığı birbirine kattı. Trafiği kapatıp lastik yakan asker adayının “Bu kokuyu çok seviyorum” demesi ise pes dedirtti.
Olay, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Esenyurt Fikri Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye’de korona virüsün merkezi haline gelen İstanbul’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı bazı vurdumduymaz kişiler normal hayatlarına devam ediyor. Bir grup gencin asker kınası yaptı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi. Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü. Yüksek müzik çalarak Esenyurt’un çeşitli mahallelerini dolaşan grup daha sonra yol kapatarak şov yaptı.
“Yol kapatıp lastik yaktılar”
Esenyurt turu atan grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadı. Bu sırada asker adayı genç, “Bu kokuya bayılıyorum” demesi pes dedirtti. Sosyal mesafenin hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, “En büyük asker bizim asker” sloganları attı. Grup içindeki kişilerin birçoğunda ise maske olmadığını gözlerden kaçmadı. Yaşanan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
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