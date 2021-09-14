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Asker eğlencesine gitti, gölde kayboldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde teknede düzenlenen asker eğlencesinde göle düşen genç suda kayboldu. Arama çalışmaları devam eden gencin yeni askerden geldiği öğrenildi.

Asayiş 14.09.2021, 12:04
Asker eğlencesine gitti, gölde kayboldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde teknede düzenlenen asker eğlencesinde göle düşen genç suda kayboldu. Arama çalışmaları devam eden gencin yeni askerden geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce askerden gelen 21 yaşındaki Erdem Acar, dün akşam Köyceğiz’e bağlı Toparlar Mahallesi’nden askere gidecek bir arkadaşının Köyceğiz Gölü’nde bir teknede düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Tekne karaya yanaştığı sırada kıyıda bulunan vatandaşlar tekneden bir kişinin denize düştüğünü görerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay

yerine emniyet birimleri sevk edilirken, bölgedeki kameralarda yapılan incelemede göle düşenin Erdem Acar olduğu tespit edildi. Gölde çalışma başlatan polis dalgıç ekiplerinin arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

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