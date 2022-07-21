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Asker eğlencesinde terör estirdiler!

Başakşehir’de gece saatlerinde asker eğlencesi yapan bir grup yolu önce trafiğe kapattı sonrasında havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 21.07.2022, 11:24 21.07.2022, 13:18
Asker eğlencesinde terör estirdiler!

Olay, dün gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtıktan sonra konvoy halinde hareket ettikleri görüldü.

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