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Asker eğlencesinde saçmaların hedefi olan kadın yaralandı
Elazığ’da asker eğlencesinde magandanın peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçma, bir kadına isabet etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş 13.10.2022, 23:17
Elazığ’da asker eğlencesinde magandanın peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçma, bir kadına isabet etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında bir maganda pompalı tüfekle peş peşe ateş etti. O sırada saçmaların isabet ettiği F.T. adlı kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, magandanın tespiti ve yakalanması yönelik çalışma başlattı.