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Asker eğlencesinde kafasına yorgun mermi isabet eden genç ağır yaralandı
Antalya’da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.
Asayiş 18.05.2022, 11:41
Antalya’da asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun merminin isabet ettiği genç ağır yaralandı.
Olay, Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asker eğlencesi sırasında magandalar av tüfeği ile havaya ateş etti. Daha sonra yere düşen yorgun mermi, 20 yaşındaki Mehmet Genç’in kafasına isabet etti. Mehmet Genç’in kanlar içerisinde yere yığıldığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Genç, ağır yaralı olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Genç’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.