Asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eskişehir’de bir asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Karapazar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düzenlenen asker eğlencesinin ardından 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu, 22 yaşındaki Hasan Can Aksoy ve 16 yaşındaki Ahmet T. bıçakla yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hasan Can Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katil zanlısı 16 yaşındaki E.G. isimli şahsı yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.