Asker eğlencesi dönüşü kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Gazipaşa D-400 Karayolu üzeri Kırahmetler Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Anamur istikametine seyir eden Hasan Demir (21) idaresindeki 07 AHG 125 plakalı hafif ticari araç, Anamur’dan Gazipaşa’ya seyir halinde olan Mehmet Ş. idaresindeki 34 KT 9757 plakalı tırla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Hasan Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Demir’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hasan Demir’in arkadaşının asker eğlencesine katıldığı ve eğlence dönüşü kaza yaptığı öğrenildi.