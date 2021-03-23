Askerî acil yardım personeline, denizde hastaya müdahale eğitimi

Deni Kuvvetleri Komutanlığınca askerî personele eğitim veriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 112 Acil Yardım sağlık personeline, Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda denizde çalışma şartlarına uyum eğitimleri veriliyor. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü motorbotları ile deniz üzerinde hastaya müdahale ve tahliye işlemlerini yürüten 112 acil yardım sağlık personeline, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitim veriliyor.