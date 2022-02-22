Asiye’ye pitbull saldırısında tahliye edilen 4 sanık tekrardan tutuklandı

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına ilişkin açılan davada tahliyelerine karar verilen 4 tutuklu sanık, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanık "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Başsavcılık itiraz etti

Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sanıkların tekrardan tutuklanmasına yönelik yakalama karar verdi.

Tekrardan tutuklandılar

Kararın ardından gözaltına alınan 4 sanık Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ve Mustafa Yiğit ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tekrardan tutuklanmalarına karar verdi.

Ne olmuştu?

Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep’te ve ardından da Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanmıştı. Saldırgan iki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınmıştı.