Asiyenur Atalay’ın katil zanlısı Ümit Karakoyun adliyeye sevk edildi

Esenler’de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Katil zanlısı Ümit Karakoyun ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Atalay 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Karakoyunu kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayet ettiği öğrenildi.

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı(19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun(25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun sorgusu yapılmak üzere ekipler tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

“Asiyenur Atalay 2 yıl önce zanlı Karakoyun’u polise şikayet etmiş”

Katil zanlısı Karakoyun, ile müşteki Atalay’ın 7 senedir birbirlerini tanıdığı ancak 2 senedir Asiyenur Atalay’ın Karakoyun’u sosyal medyadan engelleyerek görüşmek istemediği öğrenildi. Atalay 2020 yılında ailesiyle birlikte polise giderek Ümit Karakoyun’un kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuş ancak herhangi bir delile rastlanılmadığı için işlem yapılmadığı belirtildi. Aralarında önceden gönül ilişkisi olduğu da bilinen zanlı Karakoyun’un ise sahte sosyal medya hesaplarından Asiyenur Atalay’ı takip ettiği ortaya çıktı. Zanlı Ümit Karakoyun’un olayın olduğu gün sosyal medyadan gördüğü bir görüntü üzerine kıskançlık krizine girdiği ve cinayeti işlediği ifade edildi.

“Katil zanlısı Karakoyun daha önce cezaevinde 2 yıl yatmış”

Öte yandan Ümit Karakoyun’un uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu açığa çıkmıştı. Karakoyun’un 2 yıl boyunca örgütlü uyuşturucu ticaretinden hapis yattığı ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.

Katil zanlısı Ümit Karakoyun, bugün emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.