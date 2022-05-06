Asiyenur Atalay cinayetinin zanlısı: “Alkollüydüm pişmanım”

İstanbul Esenler’de sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülen Asiyenur Atalay cinayetine ilişkin zanlı Ümit Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karakoyun ifadesinde, “Bir anlık öfke ile oldu alkollüydüm pişmanım” dediği öğrenildi.

Esenler’de 4 Mayıs günü sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) dün polis ekiplerinin operasyonuyla silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalanmıştı. Ümit Karakoyun emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. Ümit Karakoyun nöbetçi savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Karakoyun Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bir anlık öfke ile oldu alkollüydüm pişmanım”

Karakoyun, ortaya çıkan ifadesinde, “Ben daha önce bu konuyla ilgili ifade verdim. Ben doğrudan maktule ateş etmiş değilim. Onun öncesi vardır. Öncesinde silah kendisinin çantasındaydı. Silahı ben çantasına koymuştum. Bir süre sonra tartıştık. Silahı ben çantasından aldım, üzerimdeydi. Bir anlık öfke ile oldu alkollüydüm pişmanım” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

“Bir anlık gelişen olaydır”

Karakoyun’un avukatı ise müvekkilinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, “Bir anlık gelişen olaydır. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.