Asiyenur Atalay cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı kafasından vurarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ümit Karakoyun savunmasında, “Mesut bana Asiye ile ilgili şeyler söylemeseydi. Silahı vermeseydi bu olaylar olmayacaktı” dedi.

Esenler’de 4 Mayıs 2022 tarihinde sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı silahla başından vurarak öldürüldüğü iddia edilen sanık Ümit Karakoyun’ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya maktulün annesi Rahşan Atalay, babası Bayram Atalay ve ablası Selen Atalay katıldı. Duruşmada tutuklu sanık Ümit Karakoyun ve tutuksuz sanık Mesut Gezer, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık dinlendi.

“Bu olayların buraya gelmesini istemezdim”

Tutuklu sanık Ümit Karakoyun savunmasında, “Huzurunuzda rahmetlinin ailesinden çok özür diliyorum. Çok pişmanım. Asiye ve ben 7 yıldır arkadaştık. Bu olayların buraya gelmesini istemezdim. Asiye’nin annesi bana Asiye’nin Eslem ile beraber olduğunu söyledi. Eslem’in evinin oraya gidince ıslık çaldım. Asiye bana gelmeyeceğini ve arkadaşına gideceğini söyledi. Ben de Eslem ve Asiye’yi nereye gidiyorlar diye takip etmeye başladım. Gittikleri evin orada Mesut Gezer vardı. Onunla konuşmaya başladık. Beni arabasına çağırdı. Bana Asiye’nin Yasin isimli biriyle birlikte olduğunu söyledi. Belinden silah çıkarttı. Bana Çiğdem’i vurmamı söyledi. Bende silahı alıp belime koydum” dedi.

“Seni öldüreceğim mesajlarını ben attım ”

Sanık Ümit Karakoyun savunmasında, “Büfeye gidip alkol aldık, uyuşturucu madde de kullanmıştım. Asiye’nin dışarı çıkmasını bekliyordum. Çıktığında yanında iki kadın vardı. Bir süre birlikte yürüdük. Sonra onlar yanımızdan ayrıldı. Silahı Asiye’nin çantasına koydum. Asiye bana ‘sen adam mısın, sen erkek misin’ dedi. Aramızda tartışma çıktı. Yüzüme tükürdü. Bana tokat attı. Bende ona tokat attım. Bu sırada Asiye’ye silahı ver ben gideceğim dedim. Silahı alınca yine aramızda tartışma çıktı. 2 tane kurşun sıktım. Oradan koşarak uzaklaştım. Mesut beni bekleyeceğini söylemişti. Bulunduğu yere gidip arabasına bindim. Mesut bana Çiğdem’i ne zaman vuracağımı sordu. Ben ’vurmayacağım’ dedim. Mesut bana ‘bekle seni bir yerlere kaçırmaya çalışacağım’ dedi. ‘Çiğdem’i ne zaman vuracaksın’ dedi. Çiğdem’e seni öldüreceğim şeklindeki mesajları ben attım. Bende Çiğdem’i vurmayacağımı söyledim. Daha sonra polisler beni yakaladı. Mesut bana Asiye ile ilgili şeyler söylemeseydi. Silahı vermeseydi bu olaylar olmayacaktı. Çok pişmanım. Karakolda ifade verirken alkol ve uyuşturucunun etkisindeydim. En doğrusu şu an anlattıklarımdır. Tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu.

“Ben sakinleştirdim, yukarı çıkıp katliam yapabilirdi“

Tutuksuz sanık Mesut Gezer ise beyanında, “Benim ailevi sıkıntılarım vardı. Eşimle boşanma aşamasındaydık. Kızım beni arayıp ‘baba eve farklı kişiler geliyor, korkuyorum’ dedi. Bende evin çevresinde bekliyordum. Ben evin önünde gitmeden önce bir bayan evime çıkmış. Ben orada beklerken üç tane bayan geldi. Nereye gidiyorsunuz dedim. Çiğdem’e gidiyoruz dediler. Bende oraya gidemezsiniz benim evim dedim. O arada Ümit’in arabanın arkasından bizi izlediğini gördüm. Orada tanıştık. Bana ‘Çiğdem’in eşi sen misin diye sordu? Sen onun ne iş yaptığını biliyor musun?’ dedi. Ben daha önce ne Ümit’i ne de maktulü tanırım. Ben onu arabamda sakinleştirdim. Yukarı çıkıp katliam yapabilirdi. Silahı ben vermedim. Yalan söylüyor. Olaydan sonra cinayet olduğunu bilmiyordum. Arnavutköy’e götürmemi istediler. Kızımı korumak için götürdüm. Yolda aramızda sohbet geçmedi. Benim Çiğdem’e atılan mesajlardan haberim yok” dedi.

“Kızımızı her zaman tehdit ediyordu“

Maktulün babası müşteki Bayram Atalay beyanında, “Sanık Ümit yalan konuşuyor. Öyle güzel anlatıyor ki. İki sene önce benim iş yerime gelip Asiye’den hoşlanıyorum demişti. Asiye seni istemiyor. İstese gider zaten dedim. Ağlamaya başladı. Ben söyledikten sonra ‘bir daha kızınızı ve sizi rahatsız etmeyeceğim’ dedi. Kızımı darp etmiş. Tehdit etmiş. Biz kendisini şikayet ettik. Emniyetten kaçmış. Bu kadar yalan konuşulmaz. Bu acının tarifi olmaz. Bu kızımızı her zaman tehdit ediyordu. İnsanlar bana 16 tane suç dosyasını söyleyince şok oldum. Şikayetçiyim” dedi. Baba Bayram Atalay beyanını verdiği esnada masaya yumruk attı. Mahkeme başkanı bir daha aynı durumun yaşanması halinde müştekileri mahkeme salonundan çıkarılacağını söyleyerek aileyi uyardı.

“Kız istemiyordu, hep zorladı”

Tanık Eslem Yıldırım beyanında, “Asiye benim liseden beri arkadaşımdır. Yasin ve Asiye’nin ilişkisi vardı. O gün alışveriş için dışarı çıkmıştık sonra bize gittik. Alışveriş sırasında Ümit sürekli Asiye’yi arıyordu. Biz evdeyken Çiğdem canlı yayın açtı. Biz tanımıyorduk. Asiye tanıyordu. Çiğdem bizi de çağırdı. Oraya gittiğimizde Mesut evin oradaydı bize ‘eve girmeyin’ dedi. Asiye Çiğdem’i arayıp girmeyin diyor dedi. Çiğdem’de ‘siz gelin onun uzaklaştırması var’ dedi. Biz Çiğdem’in evine çıktık. Yine canlı yayın açtılar. Ümit yayını takip ediyordu. Çıktık benim evin oraya doğru giderken Ümit geldi. Belinden silah çıkardı. Asiye’nin çantasını alıp silahı içine koydu. Ümit, ‘Yasin’le gezdiğini öğrendim’ dedi. Asiye’de inkar etti. Ben eve gittim. Asiye ve o devam etti. Kız istemiyordu. Ümit hep zorladı. Ya benimsin ya kara toprağınsın diyordu” dedi. Vurulma anını telefon kamerasıyla çeken tanık Ercan Çelik beyanında, “ Olay yeri benim evimin önü, balkonda nargile içiyordum. Aşağıda bir erkek ve bir kız tartışıyordu. Tartışma hararetlendi. Sanık silahı çıkarttı ve kızın kafasına sıktı. O sırada ben nargileyi çekmek için videoyu açtım. Tartışmayı görünce olayı çekmeye başladım. Videoyu sonra polislere teslim ettim” dedi.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı(19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (25) cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri sanığı silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalamıştı.

İddianameden

Sanık Ümit Karakoyun hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise ‘kasten öldürmeye azmettirme’ sucundan müebbet hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.