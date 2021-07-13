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Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü

İznik Kılıçaslan Caddesi’nde asırlık dev çınar ağacından kopan dev dal parçası kafenin üstüne düştü. Kafenin altında masalar bulunuyordu. Olay yerinde kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Asayiş 13.07.2021, 08:22
Asırlık çınarın dalı böyle devrildi, faciadan dönüldü
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İznik Kılıçaslan Caddesi’nde asırlık dev çınar ağacından kopan dev dal parçası kafenin üstüne düştü. Kafenin altında masalar bulunuyordu. Olay yerinde kimsenin olmaması büyük faciayı önledi.

Dün akşam 20,30 sıralarında yaşanan olay an be an görüntülendi. İtfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Fırın ustası o anları anlattı ’’İçeride çalışıyordum birden çok büyük bir ses geldi. Dışarı çıktım,baktım ağacın dalı kopmuş. Neyse ki oturan yoktu. Çok büyük tehlike atlattık’’ dedi.
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