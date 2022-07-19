Asırlık ağacın kurutulmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Mersin’de Adnan Menderes Bulvarı sahilindeki Özgecan Aslan Meydanı’nda bulunan yarım asırlık kauçuk ağacının matkapla delinerek yabancı madde enjekte edilmek suretiyle kurumasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı ile CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı yurt dışı yasağıyla, belediye çalışanı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nın sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacında kuruma meydana geldi. Mersin kamuoyunda büyük yankı bulan ve çevre dostlarını derinden üzen olayın ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarından şüpheli 3 kişiye ulaştı. Polisin tespitleri sonucu olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan daire başkanı ile CHP Toroslar ilçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. yurt dışı yasağıyla, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.