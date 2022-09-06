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Aşırı yükle trafiği tehlikeye attı
Diyarbakır’da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın kameralarına böyle yansıdı.
Asayiş 06.09.2022, 11:06
Diyarbakır’da aşırı saman yükü ile trafikte seyreden bir kamyonet çevresine tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın kameralarına böyle yansıdı.
Olay, Diyarbakır-Bingöl istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 23 ABZ 084 plakalı kamyonet şoförü, kasasına kapasitesinden fazla saman bağladığı kamyonetle yolda adeta faciaya davetiye çıkardı. Kasadaki samanın virajlarda yana doğru yatarak her an devrilecek duruma gelmesi, yan tarafına doğru sarkması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden oldu. O anlar, anbean bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.
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