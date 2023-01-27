Aşırı sağcı Rasmus Paludan bu kez Danimarka’da Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarka’da Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisinin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, başkent Kopenhag’daki bir caminin karşısında Kur’an-ı Kerim yaktı.

Danimarka’da Stram Kurs Partisi’nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, Avrupa’da skandal eylemlerini sürdürüyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın Norrebro semtinde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına gelen Paludan, Cuma namazı sonrası Kur’an-ı Kerim yaktı. Paludan daha sonra Peygamber Efendimiz’e yönelik hakaret içerikli afiş açtı. Danimarka polisi ise Paludan için geniş güvenlik önlemi aldı.