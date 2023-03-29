Aşırı rüzgar aydınlatma direğini devirdi

Adana’da aşırı rüzgar nedeniyle beton aydınlatma direği yola devrilince, trafik bir süre tek taraflı verildi.

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi soğuk, yağış ve rüzgarlı hava Adana’da da etkili olmaya başladı. Gece boyu yağmur yağarken gündüz yerini çok bulutlu ve rüzgarlı bir havaya bıraktı. Aşırı esen rüzgar nedeniyle Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı’nda beton aydınlatma direği yola devrildi. O sırada araç geçişi olmaması yaşanacak kötü bir olayı da önlemiş oldu. Bir süre trafik tek taraflı olarak verildi, ardından görevliler aydınlatma direğini yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Olayı gören bir vatandaş yolda giderken aydınlatma direğinin rüzgar nedeniyle devrildiğini ve yetkililere haber verdiğini söyledi.