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Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri... Yurt genelindeki kazalar kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde dönen otomobile süratle gelen motosikletin çarptığı yer alıyor.

Asayiş 14.06.2022, 10:35
Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri... Yurt genelindeki kazalar kamerada

Mayıs ayında yurt genelindeki kazalar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde kontrolsüz bir şekilde dönen otomobile süratle gelen motosikletin çarptığı yer alıyor.

Saniye saniye kaydedilen kazalarda sürücülerin dikkatsizliği, aşırı sürat ve trafik kuralları ihlalleri gözler önüne seriliyor. Görüntülerde Amasya, İstanbul, Bayburt, Kütahya, Niğde ve Şanlıurfa’da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar yer alıyor.

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