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Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de aşırı hızdan dolayı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 23.09.2021, 10:04
Aşırı hız can aldı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’de aşırı hızdan dolayı meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivrihisar’ın Aşağıkepen mahallesi mevkiinde D-260 Karayolu’nun 16’ıncı kilometresinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücü Ömer Yadigar, 06 AFH 375 plakalı aracı ile Sivrihisar’dan Emirdağ istikametine seyir halindeyken kendisiyle aynı güzergahta giden Mustafa Cihan Ç.’nin kullandığı 26 HN 600 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında 06 AFH 375 plakalı ticari araçta sürücü olan 25 yaşındaki Ömer Yadigar ve yanında yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Saadet Nur Karabulut ağır yaralandı. 26 HN 600 plakalı kamyonette bulunan 81 yaşındaki Mustafa Cihan Ç. ile 76 yaşındaki Fikriye Ç. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan 27 yaşındaki Saadet Nur Karabulut ile 25 yaşındaki Ömer Yadigar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivrihisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olay hakkında inceleme başlatıldı.

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