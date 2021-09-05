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Aşık Veysel’in Mersin’de hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu memleketine uğurlandı

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel’in 80 yaşında hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu, Mersin’de yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Sivas’a gönderildi.

Asayiş 05.09.2021, 17:13
Aşık Veysel’in Mersin’de hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu memleketine uğurlandı

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel’in 80 yaşında hayatını kaybeden oğlu Bahri Şatıroğlu, Mersin’de yapılan cenaze töreninin ardından memleketi Sivas’a gönderildi.

Yaklaşık 2 yıldan bu yana Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde karaciğer kanseri tedavisi gören Bahri Şatıroğlu, dün hayatını kaybetti. Şatıroğlu için bugün Mersin Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, merhumun eşi Suzan Şatıroğlu, yakınları ve sevenleri katıldı. Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz’un kıldırdığı cenaze namazı sırasında sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, eşi Suzan Şatıroğlu ve kızlarını yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şatıroğlu’nun cenazesi, vasiyeti üzerine yarın Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde babası Aşık Veysel’in kabrinin yanında bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

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