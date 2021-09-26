Aşı karşıtlarının mitinginde maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Ankara’da aşı karşıtlarının düzenlediği 800 kişilik “Büyük Uyanış Başkent” adlı mitingde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadı.

Ankara Anıtpark’ta aşı karşıtları “Büyük Uyanış Başkent” adlı bir miting düzenlendi. “Geleceğin İçin Plandemiye Dur De” ilkesiyle yola çıkılan mitinge 800 kişilik katılım sağlandı. Mitingde maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, girişte uygulanan HES kodu sorgulamasında polis ekipleri güç anlar yaşadı. Aşı karşıtlarının HES kodu göstermemesi sebebiyle büyüne olayda polise yumruk atan bir kişi gözaltına alındı.

Basın mensuplarına hakaret ve saygısızlık

Otobüsün üzerinde aşı karşıtlarına seslenen bir konuşmacının “Aşılarla bizi mıktanıslaştırdılar. İstedikleri yere çekebilecekler” ifadelerini yer aldığı mitingde basın mensuplarına hakaret içeren söylemlere de yer verildi. Mitingde aşı karşıtlarından oluşan grup, Kanal D’nin kameramanı ve muhabirini görünce, “Kanal D dışarı” diye slogan atmaya başladı. Minibüsün üzerinde bulunan konuşmacının anonsu ile galeyana gelen aşı karşıtı grup bütün basın mensuplarına, “Dışarı” sloganı atarak saygısızlıkta bulundu. Kanal D muhabiri Oğuz Şahin ve kameraman Bayram Şahin miting alanında uzaklaşırken, aşı karşıtları alanda gördüğü bütün kameramanlara, “Dışarı” sloganları atmaya devam etti.

Abdurrahman Dilipak’ın konuşmasının ardından aşı karşıtlarından oluşan grup olaysız bir şekilde miting alanını terk etti.

(MC-