Aşı karşıtı İYİ Partili başkan koronadan öldü

Aşı karşıtı İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz, yakalandığı korona virüse yenik düştü.

İYİ Parti Gaziantep Nizip ilçe Başkanı Hayri Yılmaz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşıya karşı olduğu için aşı yaptırmadığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Hayri Yılmaz’ın cenazesi, Nizip’in Altındağ kırsal Mahallesinde defnedildi.

İYİ Parti Gaziantep Nizip İlçe Başkanı Hayri Yılmaz’ın cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok ismin yanı sıra çok sayıda Nizipli katıldı.