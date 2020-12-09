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Aşı gelmeden dolandırıcılar harekete geçti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde dolandırıcıların yeni yöntemi “Aşı Randevu Oluşturma” mesajına karşı vatandaşlar broşürlerle uyarıldı.

Asayiş 09.12.2020, 14:52
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Aşı gelmeden dolandırıcılar harekete geçti

Amasya’nın Merzifon ilçesinde dolandırıcıların yeni yöntemi “Aşı Randevu Oluşturma” mesajına karşı vatandaşlar broşürlerle uyarıldı.

Korona virüse karşı geliştirilen aşı Türkiye’ye gelmeden dolandırıcılar harekete geçti. Cep telefonundan “Aşı Randevu Oluşturma” mesajı gönderen veya arayan dolandırıcılar, bu kez aşı randevusu bahanesiyle kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırmaya başladı. Mesaj yoluyla dolandırıcılık olayları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri sahipleri ile vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı ve broşürlerle bilgilendirdi.

“Duyarlı olalım”

Kimlik bilgileri ele geçirilen kişilerin dolandırdıklarını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, “Cep telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma’ mesajını açmayın! Yeni bir dolandırıcılık şekli olan, ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz’, ‘aşıda önceliklisiniz’ ve ‘size kayıt oluşturalım’ diyerek kişisel bilgilerinizi alıp dolandırıcılık yapmak isteyen kişiler tarafından, cep telefonunuza gönderilen mesajlara karşı duyarlı olalım” dedi.

Bu gönderilere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Öztürk, şüpheli her durumda 112 Polis İmdat hattının aranmasını ifade etti.
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