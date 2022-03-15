Asansörlü utanç duvarının ardından bu kez esnafın elektrikleri kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelin sahibi, otelin altında bulunan otele ait dükkanlara giriş bölümüne asansörlü duvar yapmasının ardından bu kez esnafın elektriklerini kesti. karanlıkta kalan ve kendilerine ambargo uygulandığını belirten esnaf ise soruna çözüm bulunmasını istedi.

İlginç olay geçtiğimiz günlerde Evrenseki Mahallesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz yıl esnaflarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından işyerlerinin önündeki yolun kenarına yağmur ve sel bahanesiyle asansörlü duvar koyan otel sahibi, işyerleri açık olmasına rağmen duvarı indirmeyince esnaflar ve müşteriler işyerine girmekte zorluk çekti. İşyerine gelerek alışveriş yapmak isteyen turistler ise, duvardan atladıktan sonra merdivenlere ulaşabiliyor. O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

"Artık, müşteri alamadığımız gibi elektriklerimizi de kullanamıyoruz"

Yaşanılanların ardından bu kez otel sahibi tarafından işletmelerin elektriklerinin kesildiği iddia edildi. İşyeri sahipleri ise Çolaklı Jandarma Karakol komutanlığına giderek şikayette bulundu. 2016 yılından beri aynı yerde esnaflık yaptığını belirten Mehmet Tokgöz “Daha önce duvar yapmak suretiyle işyerimizin önünde bulunan merdiven girişini kapatan otel sahibi 14 Mart itibariyle elektriklerimizi kestirdi. Artık, müşteri alamadığımız gibi elektriklerimizi de kullanamıyoruz. Pis su giderlerimiz de kapalı durumda. Biz bu durumdan oldukça mağdur durumdayız. Turizm bakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan bu duruma el atmasını bekliyoruz” dedi.

"Bu konuda yargının vereceği kararı bekliyoruz"

2018 yılından beri Tatto işletmeciliği yaptığını belirten Erdal Güneş “Şu ana kadar yaşadığımız mağduriyete dün itibari ile elektrik kesintisi de eklendi. Teknik müdürü aradığımızda, patronun elektrikleri kestirdiğini, bir sorunu olan olursa kendisiyle görüşmesi gerektiğini söyledi. Jandarmaya giderek konuyla ilgili şikayetimizi ilettik. Bu konuda yargının vereceği kararı bekliyoruz. Sezonumuz başlıyor. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Bunun sorumlusu bizler değiliz. Yardım bekliyoruz” dedi.

"Üzerimizde ambargo var gibi"

Otelin zemin katında işletmecilik yaptığını belirten Hasan Hüseyin Talas ise “Geçen yıldan beri burada her türlü sorunu yaşadık. 11. aydan beri duvarlar kapalı. Şimdi de elektriklerimizi kesti. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Üzerimizde ambargo var gibi. Biz çıkmazdayız. Bu durum esnaflığa ve insanlığa sığmaz. Jandarmaya gerekli müracaatlarımızı yaptık. Acil çözüm bekliyoruz” dedi.

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