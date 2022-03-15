Asansörlü utanç duvarının ardından bu kez esnafın elektrikleri kesildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahibi olduğu 5 yıldızlı otelin altında bulunan ve otele ait olan dükkanların giriş bölümüne asansörlü duvar yapan kişi, bu kez esnafın elektriklerini kesti. Karanlıkta kalan ve kendilerine ambargo uygulandığını belirten esnaf ise soruna çözüm bulunmasını istedi.

İlginç olay geçtiğimiz günlerde Evrenseki Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl esnaflarla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından iş yerlerinin önündeki yolun kenarına yağmur ve sel bahanesiyle asansörlü duvar koyan otel sahibi, işyerleri açık olmasına rağmen duvarı indirmeyince esnaf ve müşteriler işyerine girmekte zorluk çekti. İşyerine gelerek alışveriş yapmak isteyen turistlerin, duvardan atladıktan sonra merdivenlere ulaşabildiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Yaşanılanların ardından bu kez otel sahibi tarafından işletmelerin elektriklerinin kesildiği iddia edildi. İşyeri sahipleri Çolaklı Jandarma Karakol komutanlığına giderek şikayette bulundu.

"Artık müşteri alamadığımız gibi elektriklerimizi de kullanamıyoruz"

2016 yılından beri aynı yerde esnaflık yapan Mehmet Tokgöz, “Daha önce duvar yapmak suretiyle işyerimizin önünde bulunan merdiven girişini kapatan otel sahibi 14 Mart itibariyle elektriklerimizi kestirdi. Artık müşteri alamadığımız gibi elektriklerimizi de kullanamıyoruz. Pis su giderlerimiz de kapalı durumda. Biz oldukça mağdur durumdayız. Turizm bakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan bu duruma el atmasını bekliyoruz” dedi.

"Bu konuda yargının vereceği kararı bekliyoruz"

2018 yılından beri burada işletmecilik yaptığını belirten Erdal Güneş, “Şu ana kadar yaşadığımız mağduriyete dün itibari ile elektrik kesintisi de eklendi. Teknik müdürü aradığımızda, patronun elektrikleri kestirdiğini, bir sorunu olan olursa kendisiyle görüşmesi gerektiğini söyledi. Jandarmaya giderek konuyla ilgili şikâyetimizi ilettik. Bu konuda yargının vereceği kararı bekliyoruz. Sezonumuz başlıyor. Çoluğumuza çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Bunun sorumlusu bizler değiliz. Yardım bekliyoruz” diye konuştu.

"Üzerimizde ambargo var gibi"

Otelin zemin katında dükkân işleten Hasan Hüseyin Talas ise “Geçen yıldan beri burada her türlü sorunu yaşadık. Kasım ayından beri duvarlar kapalı. Şimdi de elektriklerimizi kesti. Yarın ne olacağını bilemiyoruz. Üzerimizde ambargo var gibi. Biz çıkmazdayız. Bu durum esnaflığa ve insanlığa sığmaz. Jandarmaya gerekli müracaatlarımızı yaptık. Acil çözüm bekliyoruz” ifadelerini kullandı.