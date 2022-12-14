Asansörde 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Gaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğunu asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz eden A.K. isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşanmıştı. İddiaya göre, 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binmiş ve kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalışmıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., isimli çocuk ise asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtulmuş ve boğuşma esnasında elinden yaralandığı için parmağına 10 dikiş atılmıştı.

Dün yakalanan tacizci, bugün tutuklandı

Yaşanan iğrenç olayın ardından çalışma yapan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen A.K. tacizciyi dün sabah saatlerinde yakalayarak gözaltına almıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan tacizci şahıs, adli mercilere sevk edildi. A.K. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "08.12.2022 tarihinde Seyrantepe Mahallesi’nde bir binanın asansörü içerisinde meydana gelen bir çocuğun kesici aletle tehdit edilerek cinsel istismar edilmesi olayına yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesi, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 5 adet suç kaydı bulunan A.K. isimli şüpheli 13.12.2022 tarihinde yakalanarak yapılan yasal işlemlerin ardından 14.12.2022 tarihinde sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.