Asansör kenarındaki mermer düştü, çocuk kıl payı kurtuldu

Adana’da rezidansta asansörün kenarındaki mermer düşünce 5 yaşlarındaki çocuğun son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. 5 yaşlarındaki bir çocuk, asansöre binmek için düğmeye bastı. Bu esnada asansör kenarındaki mermer parçalanarak düştü. Çocuk ise koşarak son anda canını kurtardı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.