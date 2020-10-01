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Asansör boşluğuna sıkışan şahıs ağır yaralandı
ESKİŞEHİR’DE MOBİLYA DÜKKANINDA ÇALIŞAN 1 KİŞİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA SIKIŞARAK AĞIR YARALANDI.
Asayiş 01.10.2020, 12:56
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Eskişehir’de mobilya dükkanında çalışan bir kişi asansör boşluğuna sıkışarak ağır yaralandı.
Olay, Asarcıklı Caddesi’nde meydana geldi. Mobilya dükkanında çalışan yabancı uyruklu M.Y., işletme içerisindeki asansör boşluğuna sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede intikal etti. Ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yapılarak ambulansla ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.
Şahsın başından ve boynundan ağır yaralandığı belirtilirken, polis ekiplerinin olay hakkındaki inceleme ve soruşturması sürüyor.
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