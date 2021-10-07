banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Sarıgül: İttifak arayışı içinde değiliz
Bu kuyruk bakın ne için?
Bu kuyruk bakın ne için?
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!
WhatsApp'tan sevindiren güncelleme!

Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Asayiş 07.10.2021, 16:06
Asansör boşluğuna düşerek ölen kurye son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden kargo dağıtım görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce’de bir kargo firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Ümit Ceylan (36), kargo dağıtımı için gittiği sitenin asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Ümit Ceylan için Aynalı köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ceylan’ın Demokrat Parti Düzce İl Başkanı babası Mithat Ceylan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldı. Ümit Ceylan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içerisinde defnedildi.

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1