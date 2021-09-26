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Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Tekkale köyü Selant Yaylasında, 800 küçükbaş hayvanla mahsur kalan 5 aile İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 26.09.2021, 12:21
Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Tekkale köyü Selant Yaylasında, 800 küçükbaş hayvanla mahsur kalan 5 aile İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Artvin’de gece başlayan kar yağışı, Yusufeli, Şavşat ve Ardanuç ilçelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerde 20 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylada hayvancılık yapan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Yusufeli Tekkale Köyü Salant Yaylasında 800 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Fethi Güçlü ve 5 komşusu ani bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Yayla yollu kar yağışı nedeniyle kapanırken, Yusufeli İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri yardımıyla yolu açarak mahsur kalan aileleri kurtardı.

Öte yandan Şavşat ilçesi Şanköy köyünde ise etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler sundu. Sabah beyaz örtüyle uyanan, vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi.

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