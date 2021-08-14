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Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanak yağış sonrası yıldırım düştü, 37 köyün elektriği kesildi

Artvin’in Şavşat ilçesinde 37 köyün elektrik ihtiyacını karşılayan ana trafoya yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı cep telefonuna yansıdı.

Asayiş 14.08.2021, 09:35
Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanak yağış sonrası yıldırım düştü, 37 köyün elektriği kesildi

Artvin’de etkili olan sağanak yağışa bağlı Şavşat ilçesinde 37 köyü kapsayan ana trafoya yıldırım düştü. Trafoda meydana gelen arızayı elektrik dağıtım ekipleri onarmak için çalışma başlattı.
Öte yandan yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Vatandaşın yağmur çekimi sırasında büyük bir gürültünün koptuğu o anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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