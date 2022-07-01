Son Dakika
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Sancaktepe’de İETT otobüsü, karşıdan karşıya geçen kadın ve küçük kıza çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
Asayiş 01.07.2022, 08:23
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı