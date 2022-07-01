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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

Asayiş 01.07.2022, 08:23
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı

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