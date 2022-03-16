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Artvin’in Dereiçi köyünde çıkan yangının üzerinden tam bir yıl geçti

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 17 Mart 2021’de çıkan büyük yangının üzerinden 1 yıl geçti. Evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlarda sona gelinse de bölge halkı o anları hatırlamak bile istemiyor.

Asayiş 16.03.2022, 08:44
Artvin’in Dereiçi köyünde çıkan yangının üzerinden tam bir yıl geçti

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde 17 Mart 2021’de çıkan büyük yangının üzerinden 1 yıl geçti. Evleri zarar gören afetzedeler için yapılan konutlarda sona gelinse de bölge halkı o anları hatırlamak bile istemiyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesi 170 haneli Dereiçi köyünde 17 Mart 2021 tarihinde yangın meydana gelmiş, çoğunluğu ahşap olan 42 ev, 64 ahır ve samanlık rüzgar etkisiyle yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Yangın felaketinin birinci yılında bölge halkı yanan evlerinin yerine yapılan konutların hızla ilerlemesine sevinirken, alevlere teslim ettikleri evlerini, ahırlarını ve hayvanlarını unutamıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Dereiçi köyünde yanan alanlar kentsel dönüşüm alanı ilan ederken, İçişleri Bakanlığı ise yanan alan için afet bölgesi kararı almıştı. Evi yanan ve zarar görenler vatandaşlara yangının hemen ardından eşya, kira ve nakit yardımı yapılırken, yanan evlerin yerine ise Afet Konutları inşaatı başlamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dereiçi köyünde 7 blok şeklinde 96 metrekareden oluşan 42 konut inşa ederken, evlerden ayrı bir bölgede ise 64 ahır ve samanlığın yapımında sona gelindi.

“O günü hiç hatırlamak istemiyorum”

Yangının üzerinden 1 yıl geçtiğini ve dünmüş gibi halen gözünü önünden gitmediğini ifade eden Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman, “O günü hiç hatırlamak istemiyorum. Allah kimseye yaşatmasın kimseyi çaresiz bırakmasın çok zor” dedi.

"Evleri yanan vatandaşlar büyük tereddüt içindeydi. Sonuçta bir çoğunun oturduğu ev yanmıştı" diyen muhtar Duman "Şimdi binaların çıktığını gördüler mutlular. Kayıplarımız geri gelmez ama hayatta bunlar var, yaşanıyor. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bu günlere geldik inşallah bu yaz vatandaşlarımıza kuralarını çekerek evlerini teslim etmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlar oldukça heyecanlı hemen hemen her gün bir aile gelip evleri geziyor. Memnuniyetini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

“Ne böyle yangın gördüm ne de böyle yardım”

Yangında evi yanan 73 yaşındaki Recep Taşçı ise “O gün evindeydim. Telefonla arkadaşım aradı ’yangın var’ dedi. Çıktım ki yangın kapımıza kadar gelmiş. Bacakları hasta eşimi dışarı çıkarttım. Sonra evimizi yanarken izledik.

73 yaşındayım ne böyle bir yangın gördüm nede böyle bir yardım. O gün hiç unutmayacağız ama yapılan yardımları da unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” şeklinde konuştu.

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