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Artvin’de yol inşaatında kaza: 1 ölü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük inşaatında 3 gün önce işe giren şahıs viyadük ayağından düşerek hayatını kaybetti.

Asayiş 05.06.2021, 13:14
Artvin’de yol inşaatında kaza: 1 ölü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük inşaatında 3 gün önce işe giren şahıs viyadük ayağından düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suların altında kalacak ilçe ve köyler için yapılan viyadük çalışmalarında 3 gün önce işe giren 55 yaşındaki Ahmet Ayduvan viyadük ayağından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen şahsın cenazesinin yapılan otopsinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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