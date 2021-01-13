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Artvin’de yasa dışı avlanan 2 kişiye 33 bin lira para cezası
Artvin’de yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplamda 33 bin 482 lira para cezası uyguladı.
Asayiş 13.01.2021, 18:13
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Artvin’de yapılan denetim ve kontrollerde Milli Parklar ekipleri yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 2 kişiye toplamda 33 bin 482 lira para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında ‘devlet avlağı’ sınırları olan Ortaköy ve Saçinka bölgesi aralığında avladıkları yaban keçisi ile yakalanan iki şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet etmekten idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı. Avlanarak öldürülen hayvana el konularak, şahıslara 5 bin 705 TL idari yaptırım cezası ile 27 bin 777 lira olmak üzere toplamda 33 bin 482 lira para cezası uygulandı.Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı avcılığa yönelik av koruma ve kontrol faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam ettiği bildirildi.
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