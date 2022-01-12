Artvin’de tüneldeki kazada hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Artvin’da Cankurtaran Tüneli’nde meydana gelen kazada hurdaya dönen araç içinde sıkışan şahıs, ekiplerce kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Cankurtaran Tüneli’nde meydana geldi. Hopa istikametinden Borçka istikametine gitmekte olan 61 BU 443 plakalı minibüs, tünel içine geldiği sırada önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs hurdaya dönerken, Özcan Turhan aracın ön bölümüne feci şekilde sıkıştı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan Turhan, 112 sağlık ekipleri tarafından Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Cankurtaran Tüneli kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili incelme başlatıldı.