Artvin’de suların yükseldiği köyde mahsur kalan köpek botla kurtarıldı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sularının yükseldiği Irmakyanı köyünün karayla bağlantısı kesildi. Köyde mahsur kalan bir sokak köpeği HAYDİKO gönüllüleri eşliğinde bot yardımıyla nehri geçerek kurtarıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı su tutma işlemi nedeniyle bölgelerde bulunan sokak hayvanlarının tahliyesi sürüyor. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) koordinesinde, gönüllülerin katıldığı çalışmada tespit edilen hayvanlar sular yükselmeden tek tek toplanıp güvenli bölgeye taşınıyor.

İlçede ilk sular altında kalan 70 haneli Irmakyanı köyünün karayla bağlantısı kesildi. Baraj suları evlerin duvarlarına dayandı. Köyde bir sokak köpeğinin mahsur kaldığı ihbarını değerlendiren HAYDİKO gönüllüleri, etrafı sularla çevrili olan köyden çıkamayan köpeği için kurtarma operasyonu başlattı.

Kaymakamlık, Orman Bölge Müdürlüğü ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüyle görüşen gönüllüler bot yardımıyla köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Anestezi yapılarak uyutulan köpek, daha sonra gönüllüler tarafından bota bindirilerek 100 metrelik mesafeden nehri geçerek karaya çıkartıldı. Tedavisinin yapılarak yiyecek verilen güvenli alana götürüldü.

"İlçede sular altında hiçbir canın kalmasına izin vermeyeceğiz" diyen HAYDİKO gönüllüsü Burak Mert Ateş, “İhbar üzerine köyde bir köpeğin mahsur kaldığını öğrendik. Yaptığımız çalışma sonrası köpeği bot yardımıyla köyden alarak, güvenli alana götürdük. Sağlık durumu oldukça iyi. Tahliye çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.