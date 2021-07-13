Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle yollar çamurla kaplandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle, su taşkını meydana geldi, yollar çamurla kaplandı.

Artvin’in Şavşat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar yağmur sularının getirdiği çamurla ve molozlarla doldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı yağış, sonrası ekipler çalışma başlattı.